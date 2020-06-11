مستوطنون يعتدون على مزارع بنابلس والاحتلال يعتقل مواطنَين بطوباس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى عدد كبير من المستوطنين اليوم الخميس، على مزارع أثناء عمله بأرضه شمال مدينة نابلس، بينما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من طوباس.



وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة: "إن أكثر من 20 مستوطنا هاجموا المواطن نسيم حجة أثناء عمله بأرضه الواقعة بمنطقة باب الواد عند أطراف برقة"، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وأوضح أن المستوطنين اعتدوا عليه بالضرب المبرح، وأصيب بجراح ورضوض بكل أنحاء جسده، ونقل إلى المستشفى للعلاج.



كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين اثنين على حاجز طيار عند مدخل قرية العقبة شرق طوباس.



وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل رئيس مجلس قروي تياسير وجيه عبد الله الدبك، ومؤيد دويكات، أثناء مرورهما عبر الحاجز عند مدخل القرية.



وتواصل قوات الاحتلال ومستوطنوه اعتداءاتهم اليومية بحق المواطنين وأراضيهم في مناطق مختلفة بمدن وقرى الضفة الغربية، من خلال الاعتقال والضرب وتجريف الأراضي وتقطيع الأشجار وحرقها.