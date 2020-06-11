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الرئيس السوري يُقيل رئيس وزراءه بشكل مفاجئ

الرئيس السوري يُقيل رئيس وزراءه بشكل مفاجئ
بشار الأسد
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسوماً رئاسياً يقضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء عماد محمد ديب خميس من منصبه.

وجاء في بيان الرئاسة السورية: "الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 143 للعام 2020 القاضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد محمد ديب خميس من منصبه اويكلف يكلف السيد المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه كوزير للموارد المائية"، وفق (روسيا اليوم).

وكان بشار الأسد، قد أصدر عدداً من المراسيم التي قضت بتغييرات لعدد من المحافظين، حيث قضت بتعيين بسام ممدوح بارسيك، محافظا لمدينة حمص، خلفا لطلال برازي، الذي تم تعيينه مؤخرا وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وقضى المرسوم ذاته بإنهاء العمل بمرسوم سابق كان يقضي بإسناد وظيفة معاون وزير السياحة لبارسيك.

كما أصدر الأسد مرسوما بإنهاء تعيين عامر إبراهيم العشي، محافظا لمحافظة السويداء، ونقل همام صادق دبيات، محافظ القنيطرة، وتعيينه محافظا لمحافظة السويداء.

وعرنوس المكلف برئاسة الوزراء السورية خاضع للعقوبات الأوروبية وممنوع من السفر.

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