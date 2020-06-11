طالع آخر تطورات مكافحة فيروس (كورونا) بقطاع غزة

قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن الوزارة والمؤسسات الحكومية تبذل جهوداً مستمرة من أجل تحصين قطاع غزة في موجهة جائحة (كورونا).



وأوضحت القدرة، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة أنهت الحجر الصحي لـ 940 مستضاف في مراكز الحجر الصحي خلال الأسبوع الجاري وفق البرتوكول المعتمد.





وأضاف القدرة: "تتابع 344 مستضاف داخل مراكز الحجر الصحي من بينهم حالة ولادة تم نقلها أمس من احد المركز الى مجمع ناصر الطبي وفق البرتوكول و الاجراءات الوقائية المعتمدة وتتابع صحيا ومولوها محمد في قسم العزل بالمجمع".



وتابع: "المختبر المركزي اجرى 157 فحص مخبري لاتمام انهاء الحجر الصحي للمستضافين خلال ال24 ساعة الماضية، واجمالي اصابات فيروس كورونا المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي 72 حالة كانت من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة، بينما تعافى منها 41 حالة ولازالت 30 حالة مصابة تحت العلاج في مستشفى العزل ولم تسجل اي اصابة جديدة منذ أمس وحتى اللحظة".



وأكمل: "ننظر بقلق شديد ازاء تصاعد وتيرة الاصابة بفيروس كورونا في المنطقة مما يضع قطاع غزة امام تهديد مستمر يستوجب الحذر والالتزام بإجراءات الوقاية من المواطنين والقطاعات المختلفة".



واستكمل: "نجاح مراكز الحجر الصحي في تحصين المجتمع حتى اللحظة يؤكد انها مازالت الاداة الاهم في سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، ونشكر كافة المواطنين على صبرهم وتفهمهم للاجراءات الاحترازية المشددة داخل مراكز الحجر الصحي من اجل تحصين المجتمع".



وقال القدرة: "نبذل جهودا مستمرة من اجل تعظيم الجهوزية والاستعداد لمواجهة جائحة كورونا ونطالب كافة الجهات باتخاذ خطوات عاجلة لدعم احتياجاتنا الطارئة وفق الخطة المعلنة".





وأضاف: "وزارة الصحة تعاني تقصا حادا في ٤٤ % من الادوية و30 % من المستهلكات الطبية و ٥٦ % لوازم المختبرات واستنزاف مواد الفحص المخبري".



وتابع: "استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم توريد حصة قطاع غزة من جملة المساعدات التي وصلت السلطة الفلسطينية من الدول والجهات المانحة يزيد الامر تعقيداً في قدرتنا على مواجهة جائحة كورونا".



وأضاف: "نحذر من تفاقم الوضع الصحي للمرضى الذين لا يتوفر لهم علاج في قطاع غزة ونحمل الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن حياتهم ونطالب كافة الاطراف بالقيام بدورها في توفير متطلباتهم العلاجية وانقاذ حياتهم".



رام الله - دنيا الوطن