مسؤول أمريكي: واشنطن ستدرس فكرة "ضم إسرائيلي محدود" لأراضٍ فلسطينية

نقلت الإذاعة الإسرائيلية (كان) عن مسؤول أمريكي قوله: إن بلاده ستدرس فكرة "ضم إسرائيلي محدود" لأراضٍ فلسطينية، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يتم رسم أي خريطة نهائية للضم.





وقال المسؤول الأمريكي، وفق الإذاعة، إنه "إذا كانت إسرائيل مهتمة بضم محدود، وستتخذ قراراً بشأنه، سندرس ذلك"، مضيفاً: أنه "يتعين على إسرائيل تقديم الخرائط، ومن ثم التفاوض مع الإدارة الأمريكية، لتحديد مصلحة إسرائيل حالياً بالضم، والإجابة على سؤال: لماذا أنت مهتم حالياً بضم مناطق محددة؟".



وكشف المسؤول الأمريكي، أنه لم يتم رسم خريطة نهائية للضم حتى الآن، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية، "تنتظر من الإسرائيليين صياغة موقفهم".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أن الأول من تموز/ يوليو المقبل، هو موعد تنفيذ الضم.



وكان مسؤولون أمريكيون، قالوا في وقت سابق: إن واشنطن أبلغت نتنياهو، بأن إعطاء الضوء الأخضر لضم أراض فلسطينية سيكون مشروطاً بقبول تل أبيب بخطة السلام، وفقاً لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

رام الله - دنيا الوطن