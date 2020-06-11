قوانغتشو الصينية تعقد معرضا لمنتجات مكافحة الوباء

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رام الله - دنيا الوطن

يهدف معرض منتجات مكافحة الوباء الذي افتتح في قوانغتشو حاضرة مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين يوم الأربعاء إلى ربط المنتجين الصينيين بالمشترين العالميين.



وقال المنظمون إن أكثر من 600 شركة تشارك فى المعرض الدولى الذى يستمر يومين ويقام فى صالة عرض مساحتها 36 الف متر مربع. ومن المتوقع أن يجذب أكثر من 6000 زائر، معظمهم من المشترين المحتملين.



وتعرض الشركات الصينية في المعرض كل شيء من كمامات الوجه والأقمشة غير المنسوجة إلى منتجات التكنولوجيا العالية مثل مجموعات الكشف السريع وروبوتات السيطرة على الوباء.



وقال المسؤولون إنه المعرض الأول في قوانغتشو الذي لا يتم عقده عبر الإنترنت منذ تفشي كوفيد - 19.



وقال يانغ يونغ مدير فرع قوانغتشو لمجلس الصين لترويج التجارة الدولية "إن ذلك لا يساعد فقط في المكافحة العالمية ضد الوباء فقط ولكنه يساعد الصناعات ذات الصلة على اغتنام الفرص وسط التجارة الخارجية المعقدة".



وقال روني ألميدا، رئيس غرفة تجارة جنوبي الصين-الإكوادور ، إن فريقه اشترى 700 ألف كمامة و50 ألف مجموعة الكشف في الصين. ويخطط لتوسيع قائمة الشراء الخاصة بهم في هذا الحدث لتسهيل استئناف العمل في الإكوادور.



ووعد المنظمون بمساعدة المشترين الأجانب في التخليص الجمركي وتسليم إمدادات مكافحة الوباء، والاستفادة من مركز توزيع دولي يقع في منطقة نانشا للتجارة الحرة في قوانغتشو.