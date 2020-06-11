الصين تطلق بنجاح قمرا صناعيا جديدا لمراقبة بيئة المحيطات

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رام الله - دنيا الوطن

نجحت الصين اليوم الخميس في إطلاق قمر صناعي لرصد بيئة المحيطات إلى الفضاء، من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.



وقالت مصلحة الدولة للفضاء، إنه تم إطلاق الصاروخ من طراز "لونغ مارش-2سي" الذي يحمل القمر الصناعي من طراز "ايتش واي-1دي" الساعة 2:31 صباحا بتوقيت بكين.



وسيشكل القمر الصناعي الجديد، مع القمر الصناعي من طراز "ايتش واي-1سي" الذي أطلق في سبتمبر 2018، أول كوكبة أقمار صناعية صينية مخصصة للخدمات البحرية المدنية، كما مضاعفة بيانات رصد المحيطات حاليا، وفقا للمصلحة ووزارة الموارد الطبيعية.



ومن المتوقع أن تعمل كوكبة الأقمار الصناعية هذه على تحسين قدرات الصين في مراقبة لون المحيط والموارد الساحلية والبيئة الإيكولوجية، وزيادة الدعم للأرصاد الجوية والزراعة والحفاظ على المياه والنقل.



كما سيكون له أهمية كبيرة للتعامل مع تغير المناخ العالمي وبناء حضارة إيكولوجية.



ويعد القمر الصناعي "ايتش واي-1دي"، رابع قمر صناعي للاستشعار عن بعد لرصد المحيطات في الصين، يحمل خمس حمولات لها وظائف مماثلة لنظيره "ايتش واي-1سي". ويمكن للماسح الضوئي مراقبة لون المحيطات عالميًا وقياس درجة حرارة سطح البحار كل يوم بدقة مكانية تبلغ 1.1 كم.



ويمكن للمصور الحصول على صور لبيئة مائية ساحلية، والمنطقة الساحلية والبيئة الإيكولوجية للأنهار والبحيرات بدقة مكانية 50 مترا، كل ثلاثة أيام.



كما تم تزويد القمر الصناعي أيضا بنظام تعرف تلقائي للسفن.



وسيتم استخدام البيانات لمسوحات الموارد والبيئة، ولتيسير الوقاية من الكوارث البحرية والتخفيف من حدتها، فضلا عن الاستخدام المستدام للموارد البحرية والإنذار المبكر بالإيكولوجيا البحرية وحماية البيئة.



من الجدير بالذكر أن هذا هو الإطلاق رقم 334 لصواريخ من عائلة "لونغ مارش".