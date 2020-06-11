شؤون فلسطينية

جبهة التحرير العربية: عملية الضم حلقة اساسية في صفقة ترامب

جبهة التحرير العربية: عملية الضم حلقة اساسية في صفقة ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جبهة التحرير العربية أن عملية الضم التي تبناها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي هي حلقة اساسية في صفقة ترامب تأتي بعد القدس واللاجئين ، حيث انهت اللجان الأميركية الإسرائيلية رسم خرائط الضم والتي ستوضع موضع التنفيذ في الأول من تموز حسب أقوال نتنياهو.

وقالت في بيان لها علما أن القيادة الفلسطينية في اجتماعها مع كافة الفصائل والقوى بتاريخ 19- 5- 2020 قد ردت على ذلك بقرارها الذي تضمن أن القيادة الفلسطينية في حل من الاتفاقات المعقودة مع إسرائيل واميركا بما فيها الأمنية واعلنت خطة مواجهة هذه الإجراءات.

وقد أكدت اللجنة المركزية بأن الجبهة هي جزء لا يتجزأ من هذه المواجهة . كما أكدت اللجنة المركزية على كلمة الرفيق الأمين العام ركاد سالم في اجتماع القوى والفصائل مع دولة رئيس الوزراء حيث أكد:

أولا : على ضرورة توحيد الموقف الإعلامي والتصدي للاشاعات التي تنشرها القوى المعادية من أجل إحباط شعبنا والإساءة إلى قيادة م.ت.ف ونشر الفتنة.

ثانيا: ضرورة إيجاد أقصى درجات التنسيق بين القيادة الفلسطينية والفصائل والقوى الوطنية والمؤسسات المجتمعية لحشد كافة جهود أبناء شعبنا في هذه المعركة المصيرية.
ثالثا: ضرورة تثبيت الملكية في الأراضي المهددة بالمصادرة في الأغوار وخاصة اراضي المشاع، وأملاك الدولة وأراضي الأوقاف.
رابعا: أكد الرفيق ركاد سالم أننا أقوياء بشعبنا في غزة والضفة والشتات وفي اصدقائنا من الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية العربية واقوياء بحلفائنا الأوروبيين وروسيا والصين ودول العالم الثالث وأنه لن يكون مصير صفقة ترامب بأفضل من المبادرات الأميركية السابقة.

خامسا: أكدت اللجنة المركزية على ضرورة تفعيل لجان الحراسات والحماية في القرى لمواجهة قطعان المستوطنين وتعزيز المقاومة الشعبية بمختلف الوسائل والأساليب.

سادساً: دعت اللجنة المركزية إلى عدم التعاون مع المنسق الإسرائيلي في المناطق وعدم الانجرار للاغراءات التي يقدمها من أجل عزل هذه المناطق عن السلطة الوطنية.

سابعاً: فشلت أميركا وإسرائيل لحد الآن في إيجاد بديل مزور لإرادة شعبنا الفلسطيني يتعاون مع الإحتلال لتنفيذ صفقة ترامب وقد أثبت شعبنا الفلسطيني تماسكا مع القيادة في مواجهة مؤامرة ترامب وأحلام نتنياهو.

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