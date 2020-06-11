مصر تُقرر تخفيض ساعات حظر التجول
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة المصرية، خفض ساعات حظر التجول في البلاد إلى ثماني ساعات، اعتباراً من الأحد المقبل، وفتح المحال التجارية، حتى الساعة السادسة مساء، بإطار تخفيف القيود المفروضة بسبب (كورونا).
وأعلن أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، استقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس (كورونا)، على أن تصبح المواعيد الجديدة لحظر تجوال سير المواطنين اعتباراً من يوم الأحد المقبل، من الساعة 8 مساء حتى الساعة 4 صباحاً، ليتم وقف حركة السير اعتباراً من الثامنة مساء، وفق (روسيا اليوم).
وأضاف هيكل، أنه تقرر استمرار غلق المتنزهات والحدائق، حتى آخر الشهر الجاري، معلناً بدء السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس، اعتباراً من أول تموز/ يوليو.
ولفت إلى أنه تقرر تمديد فترة عمل المحال التجارية لمدة ساعة حتى السادسة مساء، طوال أيام الأسبوع، مشدداً على حرص الحكومة على الحفاظ على صحة المواطنين مع الفتح التدريجي للأنشطة، موضحاً أن خطط إعادة الأنشطة تضم جميع الأنشطة في البلاد تدريجياً، في ضوء تطورات الموقف الطبي، وأن تلك الخطط تتميز بالمرونة الكافية حيال الموقف الطبي.
أعلنت الحكومة المصرية، خفض ساعات حظر التجول في البلاد إلى ثماني ساعات، اعتباراً من الأحد المقبل، وفتح المحال التجارية، حتى الساعة السادسة مساء، بإطار تخفيف القيود المفروضة بسبب (كورونا).
وأعلن أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، استقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس (كورونا)، على أن تصبح المواعيد الجديدة لحظر تجوال سير المواطنين اعتباراً من يوم الأحد المقبل، من الساعة 8 مساء حتى الساعة 4 صباحاً، ليتم وقف حركة السير اعتباراً من الثامنة مساء، وفق (روسيا اليوم).
وأضاف هيكل، أنه تقرر استمرار غلق المتنزهات والحدائق، حتى آخر الشهر الجاري، معلناً بدء السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس، اعتباراً من أول تموز/ يوليو.
ولفت إلى أنه تقرر تمديد فترة عمل المحال التجارية لمدة ساعة حتى السادسة مساء، طوال أيام الأسبوع، مشدداً على حرص الحكومة على الحفاظ على صحة المواطنين مع الفتح التدريجي للأنشطة، موضحاً أن خطط إعادة الأنشطة تضم جميع الأنشطة في البلاد تدريجياً، في ضوء تطورات الموقف الطبي، وأن تلك الخطط تتميز بالمرونة الكافية حيال الموقف الطبي.
وأوضح، أنه سيتم دراسة فتح دور العبادة، اعتبارا من أول تموز/يوليو، مبدئياً في المحافظات الأقل إصابة، مشدداً على أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والمطهرات والنظافة الشخصية، حرصاً على المواطنين.
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