الوزير الصالح يبحث مع بلدات شمال غرب القدس سبل تطويرها ورفدها بالمشاريع

بحث وزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح، مع عدد من الهيئات المحلية في شمال غرب القدس، سبل تطوير المنطقة، ورفدها بمشاريع تطويرية تنموية، تستهدف دعم صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم في ظل الإجراءات الاحتلالية العنصرية ومخططاته، التي تستهدف المنطقة بأكملها.





جاء ذلك، خلال لقائه بمقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الخميس، مع رؤساء الهيئات المحلية في كل من (قطنة، بدو، الجديرة، بيت سوريك، وبيت حنينا)، بحضور عدد من المدراء العامين بالوزارة والمديرية.





وأكد الصالح، إيلاء الوزارة أهمية قصوى لمحافظة العاصمة ولمحيطها، وتسعى جاهدة من خلال التواصل مع كافة الدول الصديقة والجهات المانحة من أجل توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ العديد من المشاريع في كافة المجالات، مشيراً لأحقية المواطن الفلسطيني في الحصول على الخدمات الأساسية.





وأوعز الصالح للجهات ذات العلاقة في الوزارة، بالعمل على متابعة كافة القضايا، التي تم طرحها خلال اللقاء بأسرع وقت ممكن، وتقديم كافة التوصيات من أجل اتخاذ القرارات اللازمة تمكيناً للبلديات والمجالس القروية في المحافظة من القيام بدورها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وسلم الصالح، رؤساء الهيئات المحلية شهادات شكر وتقدير عن دور مجالسهم الفعال، وعملهم الدؤوب خلال فترة الطوارئ لضمان استمرارية تقدريم الخدمات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى ما قاموا به من إجراءات وتدابير وقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطنبدورهم، أعرب الحضور عن تقديرهم لوزارة الحكم المحلي، وما تقدمه من مساعدة للبلديات والمجالس القروية، مستعرضين عدداً من المطالب التي من شأنها تطوير المنطقة، خاصة في ظل ممارسات الاحتلال، وإجراءاته العنصرية بحق المواطنين.