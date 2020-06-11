شؤون فلسطينية

اسئناف جلسات محاكمة المتهمين بقضية وفاة الفتاة إسراء غريب

اسئناف جلسات محاكمة المتهمين بقضية وفاة الفتاة إسراء غريب
اسراء غريب
خاص دنيا الوطن- أحمد العشي
أكد فارس سماعنة، مدير المركز الإعلامي القضائي لمجلس القضاء الأعلى، استئناف جلسات محاكمة المتهمين في قضية وفاة الفتاة إسراء غريب.

وقال سماعنة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الجلسة السادسة عشرة، ستبدأ يوم الثلاثين من حزيران/ يونيو، لافتاً إلى أن الجلسة، ستكون علنية.

وأضاف سماعنة: "ستكون الجلسة بحضور المتهمين الثلاثة، ولكن مع المحافظة على التباعد والمساحات".

الجدير ذكره، أنه تم تأجيل الجلسة خلال أزمة فيروس (كورونا) بسبب الإجراءات المتبعة حينها، وقد تقرر استئناف جلسات محاكمة المتهمين.







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