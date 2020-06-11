الوزيرة حمد تبحث سبل التعاون مع اتحاد المعلمين

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رام الله - دنيا الوطن

بحثت الدكتورة آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم الخميس، مع سائد إزريقات، الأمين العام لاتحاد المعلمين والوفد المرافق، سبل التعاون المشترك.



وأكدت حمد على أهمية تنفيذ قرارات المجلس المركزي حول مشاركة النساء في كافة هيئات وأطر وهياكل الدولة، وبأنه قرار ملزم، يفترض أن ينعكس في انتخابات الاتحادات، ومنها اتحاد المعلمين.



وأضافت، بأن أحد محاور عمل الوزارة، هو التمكين السياسي للمرأة، وزيادة مشاركتها في مواقع صنع القرار، وبأن علينا العمل مع الشركاء لإيجاد آليات، تضمن علاج الثغرات، لتطوير مشاركة المرأة.



وتابعت بأن الوزارة على أتم الاستعداد للتعاون مع الاتحاد في مجال التدريب، وبناء قدرات عدد من الكوادر حول مفاهيم وقيم العدالة والمساواة والنوع الإجتماعي.



من جانبه، أكد ارزيقات على أهمية الشراكة مع الوزارة حول تنفيذ قرار المجلس المركزي، وزيادة مشاركة النساء في الانتخابات.





واتفق الجانبان على توقيع اتفاقية تفاهم بين الوزارة والاتحاد، تتضمن تنفيذ سلسلة من الأنشطة لتضمين قضايا النوع الاجتماعي.