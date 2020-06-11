خالد: الاحتلال لن يجد فلسطينياً واحداً يُجاريه في الإحصاء السكاني بمناطق (ج)

تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عملية الإحصاء السكاني للفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) والتي تخطط إسرائيل لضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها، خلافاً للقانون الدولي بالعملية العبثية، وأن مصيرها سوف يكون الفشل.



وأكد أن الإدارة المدنية الإسرائيلية، التابعة لقيادة الاحتلال العسكرية، لن تجد فلسطينياً واحداً يجاريها في الإحصاء السكاني المشار إليه، والمزمع تنفيذه في سياق عملية الضم والسطو اللصوصي على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.



جاء ذلك، توضيحا للموقف الفلسطيني من الأخبار التي كشفت عنها صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، والتي تشير إلى استعدادات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، لإجراء إحصاء سكاني بمناطق (ج) في الضفة الغربية، والتعليمات التي صدرت للإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي، بخصوص الاستعداد لإحصاء السكان الفلسطينيين في المناطق، التي سيتم ضمها لدولة الاحتلال حسب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتسوية السياسية، والذين تقدر سلطات الاحتلال أعدادهم بعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، الذين سيصبحون بعد عملية الضم، تحت سلطة القانون الإسرائيلي.



وأكد خالد، بأن للفلسطينيين جميعهم في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) سجل سكان واحد، وهو سجل السكان الفلسطيني، الذي بدأت الحكومة الفلسطينية، منذ قرر الاجتماع القيادي الذي انعقد في التاسع عشر من أيار/ مايو الماضي، التحلل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع كل من حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية، خطوات عملية لتحريره من سيطرة الاحتلال والكومبيوتر الإسرائيلي، بدءاً بشهادات الولادة والوفاة، مروراً بالهويات الشخصية، ورخص القيادة، وانتهاء بجوازات السفر وذلك في سياق الإعداد للعصيان الوطني الشامل في وجه دولة الاحتلال الإسرائيلي.