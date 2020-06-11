وزيرة الصحة: كافة العينات المأخوذة من محافظتي أريحا والخليل سلبية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة: إن العينات التي أخذت من أريحا والظاهرية بالخليل، جميعها سلبية، أي غير مصابة بفيروس (كورونا)، موضحةً أن الوزارة تعمل باستمرار على أخذ عينات عشوائية من كافة المحافظات؛ لعمل فحوصات (كورونا).



وأكدت الكيلة، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الخميس، أن الوزارة ترصد يومياً الحالة الوبائية في فلسطين، وفي حال كان هناك انتشار لرقعة الوباء، سنعمل على مراجعة كافة الإجراءات القائمة حالياً.



ودعت وزير الصحة إلى رفع درجة اليقظة والحذر في ظل عودة انتشار وباء (كورونا) من خلال التزام المواطنين بكافة التدابير الاحترازية.



وبخصوص زيارة الوفد الطبي الصيني، إلى فلسطين، أكدت الكيلة أنها جاءت من أجل تبادل الخبرات وتحسين الكفاءة لكوادرنا الطبية في التعامل مع وباء (كورونا)، إضافة إلى أننا تسلمنا مساعدات طبية من الصين.