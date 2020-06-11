محافظ الخليل: الطواقم الطبية تواصل أخذ العينات للمخالطين لحصر انتشار فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد محافظ الخليل، جبرين البكري، عودة الحياة الطبيعية في بلدة الظاهرية، مع الأخذ بعين الاعتبار التقيّد بمعايير السلامة وإجراءات الوقاية العامة، مشيراً إلى أن الطواقم الطبية، تواصل أخذ العينات للمخالطين ومخالطيهم أيضاً لحصر انتشار فيروس (كورونا).



وبين البكري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الخميس، أن نتائج العينات التي تم فحصها لمخالطي المصابين من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، أظهرت نتائحها أنها سلبية أي غير مصابة بفيروس (كورونا).