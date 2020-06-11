أحمد الديك: لن يتم حجر العالقين الفلسطينيين بمصر في الأردن

خاص دنيا الوطنأكد أحمد الديك، رئيس ديوان مكتب وزير الخارجية الفلسطيني، أن 6335 عالقاً يريدون العودة إلى فلسطين، بسبب تفشي وباء (كورونا) في العالم، موضحًا أن اللجنة المُتعلقة بإجلاء العالقين، اتخذت قراراً بالدء في إجراءات إجلاء العالقين من جمهورية مصر العربية، حيث تم حجز تذاكر سفر العالقين بمصر، بحيث يقوم المسافر بالتواصل مع شركة الطيران المصرية بشكل مباشر.وأوضح الديك في مقابلة مع "دنيا الوطن"، أنهم بانتظار قرار من الجانب الأردني؛ لتحديد موعد لاستقبال الطائرات المصرية التي ستُقِل العالقين، حيث كان المفترض، أن تبدأ هذه العملية بتاريخ 10/6/2020، ولكنها تأجلت لعدة أيام، بسبب التعقيدات الجديدة التي برزت في ضوء التطورات السياسية، خاصة تداعيات قرار الضم، ووقف التنسيق مع الجانب الإسرائيلي.وأضاف: "نحن متفائلون بأن يتم الإعلان من الجانب الأردني عن الموعد النهائي لاستقبال الطائرات، التي ستقل الفلسطينيين العالقين بمصر مباشرة من المطار وإلى جسر الملك حسين، ولا يوجد حجر لهم في الأردن".وأشار إلى أن العالقين، سيتحملون تكاليف الرحلات، ودولة فلسطين لا تتحمل مسؤولية عودة أي طالب من الخارج، فلا يوجد ضمانة متى سيفتح الجسر أو متى سيغلق، وعلى الطالب أن يتخذ ما هو في مصلحته، في ظل التخوفات التي طرحتها الإجراءات الإسرائيلية.