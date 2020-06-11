محافظ أريحا: سنفرض عقوبات على غير المتلزمين بقواعد الحجر الصحي

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد محافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو العسل، بتجاوب المواطنين والتزامهم بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، لافتاً في السياق إلى تشديد الإجراءات على المحجورين، وأن هناك عقوبات ستفرض على من لا يلتزم بقواعد الحجر الصحي.



وأكد أبو العسل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الخميس، إغلاق كافة الأماكن العامة والمكتظة بالمواطنين والحضانات، ورياض الأطفال، والنادي في مخيم عين السلطان بالمحافظة، عقب ظهور إصابة بفيروس (كورونا)، مشيراً إلى أنه تم إجراء 200 فحص للمخالطين وبانتظار النتائج.