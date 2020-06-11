الأحمد يكشف عدد الدول الأوروبية المستعدة للاعتراف بدولة فلسطين

عضو اللجنتين التنفيذيه لمنظمه التحرير والمركزيه لحركه فتح عزام الاحمد

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رام الله - دنيا الوطن

كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمه التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم الخميس، عن عدد الدول الأوروبية التي أعربت عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين.



وقال الأحمد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن ثماني دول أوروبية، مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بشكل منفرد بعيداً عن إجماع دول الاتحاد الأوروبي، كرد على خطة الضم الإسرائيلية، ودعماً لفلسطين.



وأكد الأحمد، أن الاتحاد الأوروبي، يرفض خطة الضم، حيث لوح باتخاذ عقوبات على إسرائيل، حال أقدمت على تنفيذ مخططها مشيراً إلى أن دولاً في الاتحاد الأوروبي، تدعو إلى الاعتراف بدوله فلسطين على حدود العام سبعة وستين، وعاصمتها القدس الشرقية.



ورحب الأحمد بنتائج اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي، مثمناً مواقف الدول العربية، ومنها السعودية، الداعمة للمشروع الوطني، ودعم الثوابت والحقوق الوطنية والتمسك بمبادرة السلام العربية.



وجدد الأحمد، التأكيد على أن الرياض، كانت وستبقى تدعم شعبنا والقيادة، مشيراً إلى بيان الحكومة السعودية، الذي شددت فيه على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، وما تبعه من مواقف عبر عنها وزير الخارجية، فيصل بن فرحان في كلمته أمام اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي، بالتمسك بالسلام، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، ورفض خطة الضم، التي تقوض السلام والاستقرار في المنطقة.



وأوضح الأحمد، أن فلسطين تسعى لعقد اجتماعات في الأمم المتحدة، منها الجمعية العامة، ومجلس الأمن الدولي، يمهد لاتخاذ قرار حاسم؛ لتنظم مؤتمر دولي للسلام، وإلغاء قرار الضم نهائياً وليس تأجيل تنفيذه.