طهران: إسرائيل تُحرّض على الحرب في المنطقة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، أن الاحتلال الإسرائيلي، يعمل باستمرار على إثارة الفتن والتحريض على الحرب في المنطقة.



وقال فضلي خلال اجتماع لجنة قيادة الاقتصاد المقاوم في محافظة خراسان الرضوية، الذي نقلته الوكالة السورية الرسمية (سانا): "لو وقعت حرب ستكون بدايتها بيد الآخرين إلا أنهم سيكونون عاجزين عن تحديد نهايتها وحدودها الجغرافية" مشيراً إلى أن آمن المنطقة مسألة شاملة، تتحقق بتعاون جميع دولها، ولكن لو وقع حدث خطير، فإن نطاقه سيشمل الجميع.



ولفت فضلي إلى أن الهدف من فرض الضغوط الاقتصادية والسياسية والعسكرية على إيران، هو التأثير على السلوك الجمعي للشعب والحكومة، وخلق حالة الاستياء العام والإخلال بمسيرة النمو والتقدم، مؤكداً ضرورة المقاومة والصمود أمام الحظر والتحرك في مسار التصدي للتهديد.