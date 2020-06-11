الاحتلال يعتقل 17 مواطناً من الضفة بينهم فتية
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الخميس، (17) مواطناً من الضفة بينهم فتية.
وأوضح نادي الأسير، أن خمسة مواطنين، جرى اعتقالهم من بيت لحم وهم: سالم عيسى رشايدة (55 عاماً)، ونجله شاهر(30 عاماً)، وأمير مراد طقاطقة (16 عاماً)، وجبريل نسيم طقاطقة (16 عاماً)، وعيسى محمد عياد الهريمي.
فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من مخيم الأمعري في رام الله وهم: مصطفى عبد الكريم أبو شاويش (20عاماً)، ومحمد رمضان جاد الحق (20 عاماً)، ومحمد أحمد جاد الحق.
ومن بلدة عزون في قلقيلية، اعتقل الاحتلال مواطنين هما: زكريا شبيطة (26 عاماً)، وأحمد خالد بدوان (20 عاماً).
ولفت نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت ستة شبان من بلدة العيساوية في القدس مساء أمس وهم: إياس حسين عبيد، يزن عيد عبيد، ومنتصر ناصر سبته، ونصر درويش، وأحمد التوتنجي، والفتى حسين شادي عبيد، الذي تعرض للضرب المبرح على يد قوات الاحتلال قبل اعتقاله.
يُضاف إلى المعتقلين المواطن زايد اخضيرات (47 عاماً) من بلدة الظاهرية في الخليل، حيث جرى اعتقاله من على حاجز عسكري بالقرب من البلدة.
قال نادي الأسير: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الخميس، (17) مواطناً من الضفة بينهم فتية.
وأوضح نادي الأسير، أن خمسة مواطنين، جرى اعتقالهم من بيت لحم وهم: سالم عيسى رشايدة (55 عاماً)، ونجله شاهر(30 عاماً)، وأمير مراد طقاطقة (16 عاماً)، وجبريل نسيم طقاطقة (16 عاماً)، وعيسى محمد عياد الهريمي.
فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من مخيم الأمعري في رام الله وهم: مصطفى عبد الكريم أبو شاويش (20عاماً)، ومحمد رمضان جاد الحق (20 عاماً)، ومحمد أحمد جاد الحق.
ومن بلدة عزون في قلقيلية، اعتقل الاحتلال مواطنين هما: زكريا شبيطة (26 عاماً)، وأحمد خالد بدوان (20 عاماً).
ولفت نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت ستة شبان من بلدة العيساوية في القدس مساء أمس وهم: إياس حسين عبيد، يزن عيد عبيد، ومنتصر ناصر سبته، ونصر درويش، وأحمد التوتنجي، والفتى حسين شادي عبيد، الذي تعرض للضرب المبرح على يد قوات الاحتلال قبل اعتقاله.
يُضاف إلى المعتقلين المواطن زايد اخضيرات (47 عاماً) من بلدة الظاهرية في الخليل، حيث جرى اعتقاله من على حاجز عسكري بالقرب من البلدة.
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