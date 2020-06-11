الاحتلال يعتقل 17 مواطناً من الضفة بينهم فتية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال نادي الأسير: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الخميس، (17) مواطناً من الضفة بينهم فتية.



وأوضح نادي الأسير، أن خمسة مواطنين، جرى اعتقالهم من بيت لحم وهم: سالم عيسى رشايدة (55 عاماً)، ونجله شاهر(30 عاماً)، وأمير مراد طقاطقة (16 عاماً)، وجبريل نسيم طقاطقة (16 عاماً)، وعيسى محمد عياد الهريمي.



فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من مخيم الأمعري في رام الله وهم: مصطفى عبد الكريم أبو شاويش (20عاماً)، ومحمد رمضان جاد الحق (20 عاماً)، ومحمد أحمد جاد الحق.



ومن بلدة عزون في قلقيلية، اعتقل الاحتلال مواطنين هما: زكريا شبيطة (26 عاماً)، وأحمد خالد بدوان (20 عاماً).



ولفت نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت ستة شبان من بلدة العيساوية في القدس مساء أمس وهم: إياس حسين عبيد، يزن عيد عبيد، ومنتصر ناصر سبته، ونصر درويش، وأحمد التوتنجي، والفتى حسين شادي عبيد، الذي تعرض للضرب المبرح على يد قوات الاحتلال قبل اعتقاله.



يُضاف إلى المعتقلين المواطن زايد اخضيرات (47 عاماً) من بلدة الظاهرية في الخليل، حيث جرى اعتقاله من على حاجز عسكري بالقرب من البلدة.