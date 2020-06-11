رئيس التصنيع الدوائي المصري: 16 صيدلياً توفوا بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالغرفة التجارية في مصر: إن الصيادلة "شايلين شيلة كبيرة جداً" حالياً، في ظل انتشار جائحة فيروس (كورونا) المستجد، وسط هجوم وانتقادات حادة لهم.



وأضاف رمزي، خلال حواره في برنامج (التاسعة"،"الذي يُعرض على شاشة التلفزيون المصري ونقلته (اليوم السابع): "يا ريت الناس تهدي شوية على الصيدلي، يعني لما يقع من المنظومة الصحية والصيدليات تقفل، هيبقى حلو للناس؟"، مؤكداً أن هناك 16 صيدلياً، توفوا بسبب إصابتهم بفيروس (كورونا)، أثناء عملهم في الصيدليات.



وتابع: "فيه صيادلة كتير مصابين بالفيروس، ومش لاقيين أماكن لهم في مستشفيات عزل، وزارة الصحة وفرت لنا مبنى سكنياً جامعياً، واحنا اللي هنقوم بمصاريفه كنقابة صيادلة".



ولفت رمزي إلى الانتقادات والهجوم، الذي يتعرضون له (الصيادلة) من المواطنين والمرضى، على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.