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وزير أردني: سنُفعل فرض غرامات على غير الملتزمين بارتداء الكمامات

وزير أردني: سنُفعل فرض غرامات على غير الملتزمين بارتداء الكمامات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة: إنه لا يعلم أسباب عدم تفعيل أمر الدفاع رقم 11، الذي يفرض غرامات على غير الملتزمين بارتداء الكمامات.

وأضاف العضايلة، في مداخلة له عبر إذاعة (حياة اف ام) نقلته (عمون) الأردنية، اليوم الخميس، أنه تم التفتيش في 80 ألف منشأة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسجلت مخالفة مئات المنشآت، داعياً المواطنين إلى الالتزام، والنظر للدول الأخرى التي تأثرت بالفيروس.

وشدد على أنه في حال تم تسجيل 10 إصابات محلية بفيروس (كورونا) أو أكثر يومياً لمدة أسبوع، ستعود الحكومة للإغلاقات، مشيراً إلى أن المواطنين يريدون العودة للحياة الطبيعية والحكومة لا ترغب بالعودة لسياسات الحظر، ولكن فئة قليلة، قد تدفع الحكومة لذلك.

وقال العضايلة: إن هناك تعليمات مشددة على الدوائر الحكومية، ويتم فرض عقوبات على غير الملتزمين، وهناك دليل قدمه ديوان الخدمة المدنية لجميع الدوائر الحكومية، وسيتم التأكيد على المستشفيات والكوادر الطبية على التقيد بالتعليمات الطبية، معرباً عن أسفه لعدم التزام بعض المستشفيات والكوادر الطبية بالتعليمات.

وعبر عن أسفه "لعدم التزام بعض المنشآت والمواطنين، والتقيد بالتعليمات، وفرض لبس الكمامات والتباعد الجسدي فقط، وهو أمر بسيط لا أعلم لماذا بعض المواطنين يأخذون الأمر بتهاون ودون إيجابية".

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