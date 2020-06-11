الصين: 11 إصابة جديدة بـ (كورونا) وجميعها لقادمين من الخارج

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وجميعها لمواطنين قادمين من الخارج.



قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، إنها رصدت 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا)، وجميعها لقادمين من الخارج، حتى نهاية أمس الأربعاء، مقابل ثلاث يوم الثلاثاء، وفق ما نقلته (رويترز).



وأعلنت اللجنة كذلك، عن تسجيل أربع حالات جديدة بلا أعراض، منوهة إلى أنها لم ترصد أي حالات وفاة جديدة.



وبلغ مجموع عدد الإصابات المسجلة في الصين 83057، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634، ولا تعد الصين المصابين، الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.