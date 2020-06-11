تعليق وزارة الاقتصاد على وجود شوكولاتة تحتوي على "كحول" بأسواق قطاع غزة









خاص دنيا الوطن - صلاح سكيكقالت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، اليوم الخميس: إنها تتابع موضوع وجود شوكولاتة بها نسبة كحول في أسواق القطاع، وأنها لن تسمح ببيع أي منتج، مُخالف للمواصفات الفلسطينية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الاقتصاد، عبد الفتاح موسى، أنه حال وجود مشكلة في هذا المنتج، واتضح أنه مخالف للمواصفات الفلسطينية، فإن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية، وسنعمل محضر ضبط للمنتج.وأشار موسى إلى أنه يجب أن تتوافر المسؤولية المجتمعية لدى الشعب الفلسطيني، مبينًا أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست الطريقة المُثلى لمعالجة مثل هذه الأمور.وشدد موسى، على أن مكاتب وزارته مفتوحة، وهواتفها تعمل على مدار الساعة، فبدلًا من أن يقوم المواطن بالكتابة على (فيسبوك) أن يتواصل مع وزارة الاقتصاد الوطني، والتبليغ عن هذا المنتج أو غيره، وفق تعبيره.