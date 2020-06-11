نادي الأسير: أسرى سجن (عوفر) ينفذون خطوات احتجاجية

نفذ أسرى سجن (عوفر)، اليوم الخميس، خطوات احتجاجية عبر إرجاع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام، احتجاجاً على رفض إدارة السجن، توفير الملابس للأسرى الموقوفين، واستمرار وقف زيارات عائلاتهم.







وقال نادي الأسير في بيان له، إن هناك تصاعداً في نسبة الاعتقالات منذ مطلع أيار/ مايو الماضي، رافقه استمرار إدارة سجون الاحتلال، بوقف زيارات عائلات الأسرى منذ شهر آذار/مارس المنصرم، كجزء من الإجراءات المرتبطة بانتشار فيروس (كورونا)، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة تحديداً في السجون التي يقبع فيها الأسرى الجدد، حيث تُشكل زيارة العائلة السبيل الوحيد لإمكانية إدخال الملابس لهم.

رام الله - دنيا الوطنوجدد نادي الأسير، مطالبته لكافة جهات الاختصاص، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بضرورة التدخل والضغط على إدارة سجون الاحتلال؛ لوقف إجراءاتها المرتبطة بأزمة الوباء، والتي تحولت إلى أدوات سلب وحرمان.