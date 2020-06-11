"التعليم العالي": تقرير لـ (يونسكو) يظهر تميّز المرأة الفلسطينية بالبحث العلمي

أظهر تقرير نشره معهد (يونسكو) للإحصاء، بخصوص مشاركة المرأة حول العالم في البحث العلمي؛ لخدمة أهداف التنمية المستدامة، دوراً متقدماً للمرأة الفلسطينية في هذا المجال.



وأظهر التقرير، تفوق المرأة في دولة فلسطين على العديد من دول الجوار، ومنها دولة الاحتلال الاسرائيلي، من حيث نسبة المشاركة في البحث العلمي، ضمن العدد الكلي للباحثين، وذلك رغم الإمكانيات المحدودة، والتضييق المستمر، الذي تمارسه دولة الاحتلال على الباحثين.



وبلغت نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في البحث العلمي مقارنة بعدد الباحثين الفلسطينيين الكلي 22.6% في حين كانت نسبة مشاركة المرأة في دولة الاحتلال 21.1% من عدد الباحثين الإجمالي.



بدورها، باركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تميَز المرأة الفلسطينية في مجال البحث العلمي، وأشادت بالدور الريادي للمرأة الفلسطينية بخدمة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين، وأكدت دعمها المتواصل لكافة الفئات، والمرأة على وجه الخصوص؛ للرقي بهذا القطاع الوطني المهم.



رام الله - دنيا الوطن