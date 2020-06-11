متى ستعود مسيرات العودة ومواجهة (صفقة القرن)؟

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خاص دنيا الوطن- أحمد العشي

أكد طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن التمسك بمسيرات العودة كشكل نضالي، موقف ثابت لا تراجع عنه.



وقال أبو ظريفة لـ "دنيا الوطن:: مسيرات العودة كان من المفترض، أن تُباشر فعالياتها في آذار/ مارس الماضي، ولكن جاءت إجراءات (كورونا) فوقفت عائقاً أمام استمرارها.



وأضاف: "إذا ما أزيلت الأسباب، التي أدت إلى توقف المسيرات، فبالتأكيد فإن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة، ستضع على جدول أعمالها، آليات العمل من أجل تنشيط المسيرات، بغض النظر عن مكانها وشكلها".



وتابع أبو ظريفة: ان مسيرات العودة، شكلت جسراً ربط غزة بالمشروع الوطني، وعملت على ضرورة مواجهة (صفقة ترامب- نتنياهو) وقرار الضم، بأن تكون غزة جزءاً من المواجهة، حيث إن مسيرات العودة واحد ة من أوجه هذه المواجهة مع الاحتلال.