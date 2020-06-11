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شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يفرض غرامات على مصلين

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يفرض غرامات على مصلين
مستوطنون يقتحمون الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وذكر شهود عيان، ومصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت المسجد الأقصى من باب المغاربة، وجابت ساحات المسجد الأقصى، وأدت طقوسًا دينية استفزازية.

وفي سياق متصل، فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على أبواب المسجد الأقصى، غرامات مالية على المصلين المتواجدين في المسجد، بزعم عدم التزامهم بلبس "الكمامة".

وتواصل شرطة الاحتلال، التضييق على الفلسطينيين المتوجهين للصلاة في المسجد الأقصى والمرابطين فيه، والذين يعانون سياسة الاعتقال والإبعاد والغرامات المتكررة، فيما يقدم التسهيلات لمجموعات المستوطنين لاقتحامها ساحات المسجد، ضمن سياسات احتلالية تهويدية؛ لتمرير مخططات تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.

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