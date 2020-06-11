وفاة المواطن حسين الشيخ من أبناء الجالية الفلسطينية بأمريكا بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة لفلسطيني في الولايات المتحدة، بفيروس (كورونا).
وكشفت الخارجية في تغريده عبر (تويتر): وفاة المواطن حسين الشيخ، ويبلغ من العمر (67 عاماً)، في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، بسبب فيروس (كورونا).
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة لفلسطيني في الولايات المتحدة، بفيروس (كورونا).
وكشفت الخارجية في تغريده عبر (تويتر): وفاة المواطن حسين الشيخ، ويبلغ من العمر (67 عاماً)، في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، بسبب فيروس (كورونا).
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