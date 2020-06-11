وفاة المواطن حسين الشيخ من أبناء الجالية الفلسطينية بأمريكا بفيروس (كورونا)



وكشفت الخارجية في تغريده عبر (تويتر): وفاة المواطن حسين الشيخ، ويبلغ من العمر (67 عاماً)، في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، بسبب فيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة لفلسطيني في الولايات المتحدة، بفيروس (كورونا).