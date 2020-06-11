دولي

سفير أمريكي سابق: نتنياهو مدعوم من رئيس لن يكون هنا قريبًا

سفير أمريكي سابق: نتنياهو مدعوم من رئيس لن يكون هنا قريبًا
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، مارتن إنديك، في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إن "الضم هو عكس الفصل"، و"إنه يدفع المشروع (الصهيوني) إلى الهاوية".

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن نتنياهو جاد بشأن خطته للضم، قال إنديك إنه يعتقد ذلك، لأنه يحظى بدعم رئيس أمريكي، لكنه أضاف أن "نتنياهو مدعوم من رئيس لن يكون هنا قريبًا". 

وأثارت خطة الضم مخاوف بشأن مستقبل إسرائيل، إذا استمرت كما هو مخطط لها. 

وقال إنديك: إن "الضرر الذي يلحق بسمعة إسرائيل وعلاقتها بالدول العربية، سيكون أمرًا لا يمكن تعويضه".

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