صحة غزة: لقاء عمل لمناقشة خطة تجهيز مستشفى الوبائيات

وعبر وكيل وزارة الصحة، عن شكره وتقديره لكافة الكوادر الصحية، التي أبدعت في مختلف مراحل تجهيز المستشفى، ولاتزال تعمل في مراجعة الإجراءات والخطط المختلفة للعمل، وتشغيل المستشفى، وفق مستجدات المشهد الصحي في قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنناقش وكيل وزارة الصحة، الدكتور يوسف أبو الريش، خطة تجهيز مستشفى الوبائيات، وتقارير العمل الميدانية، ضمن الإجراءات، التي تواصل وزارة الصحة إعدادها وتجهيزها لمواجهة جائحة (كورونا).وقال أبو الريش: "إن مستويات العمل، تسير في المستشفى، وفق ما هو محدد لها، وحسب الجداول الزمنية لإتمام الجهوزية".