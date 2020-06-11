وفاة مواطن وإصابة آخرين بحادثي سير بخانيونس جنوب قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
توفي مواطن، اليوم الخميس، جراء حادث سير، وقع قرب جامعة فلسطين على شارع صلاح الدين في محافظة خانيونس جنوب
توفي مواطن، اليوم الخميس، جراء حادث سير، وقع قرب جامعة فلسطين على شارع صلاح الدين في محافظة خانيونس جنوب
قطاع غزة.
وأفادت الإدارة العامة لشرطة المرور، بوفاة المواطن سليم خضر العلمي (54 عامًا) جراء الحادث.
وأعلنت المرور، في وقت سابق، عن ثلاث إصابات، إحداها خطيرة، وهو الذي توفي فيما بعد، في حادثي سير منفصلين بمحافظة خانيونس.
وأفادت الإدارة العامة لشرطة المرور، بوفاة المواطن سليم خضر العلمي (54 عامًا) جراء الحادث.
وأعلنت المرور، في وقت سابق، عن ثلاث إصابات، إحداها خطيرة، وهو الذي توفي فيما بعد، في حادثي سير منفصلين بمحافظة خانيونس.
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