وفاة مواطن وإصابة آخرين بحادثي سير بخانيونس جنوب قطاع غزة

قطاع غزة.وأفادت الإدارة العامة لشرطة المرور، بوفاة المواطن سليم خضر العلمي (54 عامًا) جراء الحادث.وأعلنت المرور، في وقت سابق، عن ثلاث إصابات، إحداها خطيرة، وهو الذي توفي فيما بعد، في حادثي سير منفصلين بمحافظة خانيونس.