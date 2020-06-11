شاهد: بعد الحمامة الجاسوسة.. الشرطة الباكستانية تعتقل حماراً بسبب "القمار"





رام الله - دنيا الوطنتحدث الكثير من الأشياء غير العادية حول العالم، ويبدو أن أحد هذه الأشياء، ما حصل مؤخراً في باكستان، حيث تصدرت قصة الحمار، الذي اعتقلته الشرطة بسبب (القمار) وسائل التواصل الاجتماعي.وأفادت (روسيا اليوم) بمصادرة الشرطة 120 ألف دولار خلال إحدى عمليات المداهمة لأماكن القمار، في منطقة رحيم يار خان بإقليم البنجاب الباكستاني.كما تم اعتقال 8 من السكان المحليين وحمار، بعد رفع قضية ضدهم من قبل أحد الأشخاص، تتعلق بالمراهنة (القمار) ومخالفة القانون.وكان الحمار أيضاً في قائمة دائرة أصدقاء المقامر المشتكى عليه، ولم تسمح الشرطة بالإفراج عن الحيوان؛ لحين انتهاء التحقيق.في وقت سابق من شهر أيار/ مايو، تم القبض على حمامة، تحمل حلقة على قدمها وأرقاماً مكتوبة عليها، من قبل السكان المحليين في كاتوا، وهي بلدة في جامو وكشمير، الخاضعة للإدارة الهندية.وتم تسليم الحمامة إلى الشرطة، بتهمة التجسس لصالح باكستان، ولكن جرى الإفراج عنها لاحقاً، بعد أن أثبتت التحقيقات أنها بريئة.