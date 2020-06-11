(كورونا) في إسرائيل: 18,461 إصابة و300 حالة وفاة



ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بـ (كورونا) في البلاد، ارتفع إلى 18,461 إصابة، بينهم 29 مريضاً بحالة الخطر.



وبحسب القناة الإسرائيلية، أضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، من المصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 300 حالة في البلاد.



ولفتت القناة، إلى أن هناك تخوفات من جولة ثانية من تفشي الفيروس، مشيرةً إلى أن الحكومة الإسرائيلية، ستناقش اليوم فرض قيود جديدة على حركة السكان بالبلاد.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بـ (كورونا)، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.