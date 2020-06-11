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شؤون فلسطينية

على خلفية "الضم": المنظومة الأمنية الإسرائيلية تستعد لإجراء إحصاء سكاني بمناطق (C)

على خلفية "الضم": المنظومة الأمنية الإسرائيلية تستعد لإجراء إحصاء سكاني بمناطق (C)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، النقاب عن استعدادات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، لإجراء إحصاء سكاني بمناطق (C) بالضفة الغربية.

وقالت الصحيفة، صباح اليوم الخميس، إن الإدارة المدنية بالجيش الإسرائيلي، ستستعد لإحصاء السكان الفلسطينيين في المناطق التي سيتم ضمها للسيادة الإسرائيلية، بحسب خطة ترامب. 

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن الهدف من إحصاء السكان بالمناطق (C)، هو منع تهرب وانتقال السكان الفلسطينيين إلى المناطق التي سيتم ضمها للسيادة الإسرائيلية.  

ووفقاً للصحيفة، ستقوم طواقم من الإدارة المدينة بالجيش، مكونة من 3- 5 أشخاص، تحت حراسة الجيش، بإجراء عملية التعداد السكاني بالمناطق (C).

وأشارت (يديعوت)، الى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تقدر أن عدد السكان بهذه المناطق هو عشرات الآلاف فقط، الذين سيصبحون بعد عملية الضم، تحت سيادة القانون الإسرائيلي.

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