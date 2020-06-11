حنا عيسى: سلطات الاحتلال تُغرق القدس بالمستوطنات وتُسرّع الحفريات أسفل البلدة القديمة

قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تُغرق مدينة القدس المحتلة بالمستوطنين والمستوطنات، وقد "ضربت إسرائيل المدينة بثلاثة أطواق استيطانية حولها، الأول: يطوق منطقة الحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة، والثاني: يطوق الأحياء في القدس، والثالث: يطوق القرى العربية المحيطة".







وأضاف: "كما أنشأ كيان الاحتلال عدداً كبير من الأحياء الاستيطانية والمستوطنات على رؤوس التلال والأودية التي يسهل الدفاع عنها، وعلى أنقاض ما هدم من أحياء وقرى عربية، وما اغتصب من الأراضي، ما حصر المقدسيين في ساحات ضيقة ومطوقة.

رام الله - دنيا الوطنوأشار عيسى، "في الجهة الشمالية من القدس، أقيم حي (أشكلول) ملاصقاً لحي الشيخ جراح، وأقيم على جبل (سكوبس) والتلة الفرنسية حي (شابيرا) الاستيطاني، إضافة إلى تجمع استيطاني كبير على جبل الزيتون، وآخر باسم (راموت) على أراضي النبي صموئيل، ومستوطنة باسم (عتاروت) على اراضي الرام وبيت حنينا، كما أقيم حيان على أراضي جبل المكبر، وثالث باسم (جيلا) على أراضي بيت صفافا، ثم عاد الصهاينة لإقامة حيين استيطانيين على أراضي الشيخ جراح، وعلى القسم الأوسط من جبل المشارف وهكذا".وأوضح، أن سلطات الاحتلال، تعمل على عزل مدينة القدس بشكل كامل من خلال الجدار العازل الذي شرعت ببنائه في حزيران/ يونيو 2002، وقال، "بدأت إسرائيل في تطبيق المرحلة الأولى من بناء الجدار الفاصل داخل الضفة الغربية، ويمتد من شمال إلى جنوب الضفة وحول القدس، يبلغ طوله الإجمالي ما يزيد على 755 كم، أي أكثر من ضعفي طول الخط الأخضر لعام 1967 البالغ 320كم، ويتراوح متوسط عرضه ما بين 60 – 80 متراً، آخذاً في رحلته أشكالاً والتواءات معقدة، ففي مناطق، يتكون من الأسمنت بارتفاع 8 أمتار تنتشر على طوله أبراج المراقبة، وفي أماكن أخرى يتكون من سلسلة من الأسيجة بعضها مكهرب، وتشتمل في أماكن أخرى على خنادق، وشوارع، وأسلاك شائكة، وكاميرات، وطرق لإقتفاء آثار الأقدام، وفي بيت لحم يتكون من السياج المكهرب و مناطق عزل ومجسات وخنادق وأسلاك شائكة وشارع التفافي، وذلك لعزل المدينة تماما عن الضفة الغربية.وحذر عيسى من الحفريات التي تنفذها سلطات الاحتلال أسفل البلدة القديمة والمسجد الاقصى المبارك، وقال: "تتسارع الحفريات أسفل البلدة القديمة باتجاه المسجد الأقصى المبارك من الجهات كافة ولعدد من الأسباب الأول: يتعلق بالكشف عن حائط البراق وإظهاره كاملاً ما يعني إزالة جميع الأبنية الملاصقة له، والحفر إلى جانبه لتبيان حجارته الأساسية، وثانياً، للبحث عن بقايا الهيكل الذي يزعم الصهاينة، أن المسجد الأقصى يقوم فوقه.ونوه، "كان الحجم الظاهر من حائط البراق عندما احتل الصهاينة القدس لا يتعدى الثلاثين ياردة، أما الهدف الذي أعلن عنه عام تسعة وستين، فهو كشف مائتي ياردة وأكثر، علماً أن حجم ما كان قد كشف آنذاك بلغ ثمانين ياردة، وهو ما أنجزته الحفريات التي تمت عند الحائط الغربي، أما عند الحائط الجنوبي، فجرت حفريات أشرف عليها البروفسور بنيامين مزار، وتابعها موشيه دايان وزير الحرب في كيان العدو آنذاك، وهو صرح عام واحد وسبعين بأنه يجب استمرار الحفر حتى الكشف الكامل عن الهيكل الثاني، وإعادة ترميمه على حد قوله".