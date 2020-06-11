(كورونا): 137 وفاة و10,955 إصابة جديدة في 19 دولة عربية

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، أن الفيروس، أودى بحياة 417,861 شخصاً حول العالم، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 7 ملايين، و437 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو 3 ملايين و721 ألف مريض.



وعلى صعيد الدول العربية، فقد أعلنت 19 دولة، عن وفاة 137 شخصاً بالفيروس، واكتشاف 10,955 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك في زيادة عن الحصيلة الإجمالية للوفيات والإصابات المعلنة ليوم الثلاثاء الماضي، التي كانت 126 حالة وفاة، و8,819 إصابة جديدة مؤكدة، في 17 دولة عربية.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، وسجلت الأربعاء، نحو 126 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4,889 حالة وفاة.



137 وفاة و10,955 إصابة جديدة في 19 دولة عربية



وأوضحت الإحصاءات، أن 12 دول عربية أعلنت الاربعاء، عن 137 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: السعودية، مصر، العراق، موريتانيا، الجزائر، قطر، الكويت، البحرين، اليمن، الامارات، سلطنة عمان، والمغرب، فيما سجلت 7 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.



وسجلت السعودية 36 حالة وفاة، من مجموع 819 وفاة حتى الآن، كما سجلت 3,717 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 112,288 شخصاً.



كما سجلت مصر، وفاة 36 شخصاً، من مجموع 1,342 حالة وفاة، حتى الآن، وعن تسجيل 1,455 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 38,284 حالة.



وسجلت العراق، وفاة 34 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 426 شخصا، كما سجلت 1,146 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 15,414 حالة حتى الآن.



وفي موريتانيا، سجلت وفاة 10 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 71 شخصاً، كما سجلت 121 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,283 حالة حتى الآن.



وسجلت الجزائر، وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 732 شخصاً، كما سجلت 102 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 10,484 حالة حتى الآن.



وسجلت قطر، وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 66 شخصا، كما سجلت 1,716 إصابة جديدة، من مجموع 73,595 إصابة حتى الآن.



وسجلت الكويت، وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 275 شخصاً، كما سجلت 683 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 33,823 حالة حتى الآن.



كما سجلت البحرين، وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 31 شخصاً، كما سجلت 469 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين الاجمالية الى 16,200 إصابة حتى الآن.



كما سجلت اليمن، وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 129 شخصاً، كما سجلت 36 إصابة جديدة، من مجموع 560 إصابة حتى الآن.



وسجلت الإمارات، وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 284 شخصاً، كما سجلت 603 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 40,507 حالات حتى الآن.



وفي سلطنة عمان، سجلت وفاة شخص واحد ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 84 شخصاً، كما سجلت 689 إصابة جديدة، من مجموع 18,887 إصابة حتى الآن.



وسجلت المغرب وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 211 شخصاً، كما سجلت 71 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 8,508 حالات حتى الآن.



وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الأربعاء، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت جيبوتي 42 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 4,373 حالة، توفي منهم 34 شخصاً حتى الآن.



فيما سجلت الصومال إصابة 36 شخصاً، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 2,452 حالة، توفي منهم 85 شخصاً حتى الآن.



وسجلت جزر القمر 21 إصابة جديدة مؤكدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 162 حالة، توفي منهم شخصان حتى الآن، ولبنان 20 إصابة جديدة، من مجموع 1,388حالة في البلاد، توفي منهم 30 شخصاً حتى الآن، والأردن 18 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 863 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.



وسجلت سوريا 6 إصابات جديدة مؤكدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 152 حالة، توفي منهم 6 أشخاص حتى الآن.



وأعلن في فلسطين عن تسجيل 4 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك اجمالي مجموع الإصابات الى 665 حالة مسجلة، توفي منهم 5 مواطنين، حتى الآن.



أما عالمياً



ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية تسجل الجزء الاكبر من عدد الوفيات العالمي، وأعلنت الليلة الماضية، عن 936 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الاجمالي لديها الى 115,084 شخصاً.



وفي بريطانيا، بلغت الوفيات 41,128 شخصاً، منهم 245 الأربعاء، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها 290,143 إصابة، حتى الآن، منهم 1,003 إصابات آخر 24 ساعة.



وفي البرازيل، بلغت حصيلة الوفيات 39,680 شخصاً، منهم 1,183 الأربعاء، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها 772,416 حالة مؤكدة، منهم 30,332 في آخر 24 ساعة.



وفي إيطاليا، سجلت الأربعاء، 71 حالة وفاة، من مجموع 34,114 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 202 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها الى 235,763 حالة مؤكدة.



وفي فرنسا، بلغت حصيلة الوفيات 29,319 وفاة، منهم 23 الأربعاء، و155,136 إصابة، منهم 545 ٱخر 24 ساعة.



أما إسبانيا، فقد بلغ عدد الوفيات فيها 27,136 شخصا، ولم تعلن الأربعاء، ومنذ يومين ماضيين، عن حالات وفاة جديدة، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 289,360 شخصا، منهم 314 في آخر 24 ساعة.



وفي المكسيك، بلغت حصيلة الوفيات 14,649 شخصا، منهم 596 الأربعاء، والإصابات 124,301 شخصاً، منهم 4,199 آخر 24 ساعة.



وفي بلجيكا، بلغت الوفيات 9,629 حالة، منهم 10 الأربعاء، والاصابات 59,569، منهم 132 آخر 24 ساعة.



وفي روسيا، بلغت حصيلة الوفيات 6,358 شخصاً، منهم 216 الأربعاء، والإصابات 493,657 شخصاً، منهم 8,404 ٱخر 24 ساعة