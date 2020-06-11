مقتل جندي وجرح ثلاثة آخرين بهجوم صاروخي شمال العراق

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، عن مقتل جندي وجرح ثلاثة آخرين، بهجوم صاروخي، استهدف سيارتهم شمال العراق.



وقالت الخلية في بيان صحفي نقلته (روسيا اليوم)، إن "مقاتلاً قتل وجُرح ثلاثة آخرون، نتيجة سقوط قذيفة هاون على سيارة عسكرية نوع (همر) ضمن قاطع الفوج الأول في اللواء 45 في قرية العطشانة، التابعة لقضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك".



وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت الخلية، سقوط صاروخ في المنطقة الخضراء، دون خسائر تذكر.