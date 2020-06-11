دولي

فيضانات تُشرّد الملايين وسط وجنوب الصين

فيضانات تُشرّد الملايين وسط وجنوب الصين
الفيضانات في الصين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الطوارئ الصينية، أن الفيضانات في جنوبي البلاد، أثرت على حوالي 2.63 مليون شخص في 11 منطقة على مستوى المقاطعات.

وقالت الوزارة: إن "الأمطار الغزيرة، دفعت السلطات إلى إعادة توطين حوالي 228 ألف شخص، حيث دمرت الأمطار أكثر من 1300 منزل، وألحقت خسائر اقتصادية مباشرة، قيمتها أكثر من 4 مليارات يوان (حوالي 566 مليون دولار أمريكي)" وفق ما نقلته (الإمارات اليوم).


وتهطل أمطار غزيرة منذ مطلع حزيران/ يونيو الجاري على أجزاء كبيرة من جنوبي الصين، بنسب تتراوح بين 100 إلى 300 مم في بعض المناطق.

وأكدت الوزارة، أن 110 أنهار في ثماني مناطق على مستوى المقاطعات، شهدت تجاوز مستويات المياه خط الإنذار، جراء العواصف الماطرة.

وفي منطقة قوانغشي، تضرر أكثر من مليون شخص من الفيضانات، وأعلن عن مصرع ستة أشخاص، وفقدان سابع، بعد أيام من هطول الأمطار.

من جهتها، أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة هونان وسط البلاد، عن مصرع سبعة أشخاص.

ودعت السلطات إلى مزيد من الاستعدادات قبل موجة جديدة من الأمطار الغزيرة والكوارث الطبيعية.

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