الجيش الإسرائيلي يُجري مسحاً هندسياً لمنزل المعتقل أبو بكر





وبحسب القناة، يتهم الجيش والشاباك، المعتقل أبو بكر، بأنه قام بإلقاء الحجر على رأس الجندي الإسرائيلي، عميت بن يجال، وأدى لمقتله في بلدة يعبد.





وأشارت القناة، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، صرح في وقت سابق، أنه أوعز للجيش الإسرائيلي، بهدم منزل أبو بكر، عقب إعلان اعتقاله.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي، اقتحم الليلة قرية يعبد قضاء جنين، وقام باقتحام منزل المعتقل نظمي أبو بكر، المتهم بقتل الجندي الإسرائيلي، عميت بن يجال.وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن قوات الجيش الإسرائيلي، قامت بإجراء مسح هندسي، لمنزل المعتقل أبو بكر، ببلدة يعبد قضاء جنين، تمهيداً لهدمه.