هل ينفذ نتنياهو مخطط ضم أراضٍ من الضفة الغربية في يوليو؟

خاص دنيا الوطن- هيثم نبهان

أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر تموز/يوليو وهو الموعد الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للإعلان عن مخطط الضم، الذي يشمل ضم أراضٍ من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

مخطط قوبل من الإعلان عنه برفض فلسطيني وعربي وإقليمي ودولي واسع، حيث أعلن الفلسطينيون وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، رداً على هذا المخطط، فيما حذرت دول عربية وفي مقدمتها مصر والأردن من إقدام على هذه الخطوة، بينما أكد الاتحاد الأوروبي في مناسبات مختلفة رفضه التام له.

في المقابل لم تعارض الولايات المتحدة في تصريحات لوزير الخارجية مايك بومبيو، والسفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان المخطط الإسرائيلي.

وفي آخر ردود الفعل الفلسطينية، نقلت قناة (كان) الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية قولها: إن السلطة الفلسطينية لا تنوي صرف رواتب الموظفين ولا تنوي تحويل ميزانيات إلى غزة، مضيفة أن الهدف هو دفع الناس للتصعيد مع إسرائيل.



