هل ينفذ نتنياهو مخطط ضم أراضٍ من الضفة الغربية في يوليو؟
خاص دنيا الوطن- هيثم نبهان
أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر تموز/يوليو وهو الموعد الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للإعلان عن مخطط الضم، الذي يشمل ضم أراضٍ من الضفة الغربية إلى إسرائيل.
مخطط قوبل من الإعلان عنه برفض فلسطيني وعربي وإقليمي ودولي واسع، حيث أعلن الفلسطينيون وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، رداً على هذا المخطط، فيما حذرت دول عربية وفي مقدمتها مصر والأردن من إقدام على هذه الخطوة، بينما أكد الاتحاد الأوروبي في مناسبات مختلفة رفضه التام له.
في المقابل لم تعارض الولايات المتحدة في تصريحات لوزير الخارجية مايك بومبيو، والسفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان المخطط الإسرائيلي.
وفي آخر ردود الفعل الفلسطينية، نقلت قناة (كان) الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية قولها: إن السلطة الفلسطينية لا تنوي صرف رواتب الموظفين ولا تنوي تحويل ميزانيات إلى غزة، مضيفة أن الهدف هو دفع الناس للتصعيد مع إسرائيل.
أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر تموز/يوليو وهو الموعد الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للإعلان عن مخطط الضم، الذي يشمل ضم أراضٍ من الضفة الغربية إلى إسرائيل.
مخطط قوبل من الإعلان عنه برفض فلسطيني وعربي وإقليمي ودولي واسع، حيث أعلن الفلسطينيون وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، رداً على هذا المخطط، فيما حذرت دول عربية وفي مقدمتها مصر والأردن من إقدام على هذه الخطوة، بينما أكد الاتحاد الأوروبي في مناسبات مختلفة رفضه التام له.
في المقابل لم تعارض الولايات المتحدة في تصريحات لوزير الخارجية مايك بومبيو، والسفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان المخطط الإسرائيلي.
وفي آخر ردود الفعل الفلسطينية، نقلت قناة (كان) الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية قولها: إن السلطة الفلسطينية لا تنوي صرف رواتب الموظفين ولا تنوي تحويل ميزانيات إلى غزة، مضيفة أن الهدف هو دفع الناس للتصعيد مع إسرائيل.
وأضافت: وأن السلطة أبلغت منسق الأنشطة، كميل أبو ركن، أن على رئيس الوزراء البديل، بيني غانتس، أن يصرف رواتب الموظفين في حال تم الضم الشهر المقبل، هذا الأمر قد يؤدي إلى توترات ميدانية.
وفي ظل هذه التوترات في الأراضي الفلسطينية، يقول المحلل والكاتب السياسي، من أراضي عام 48، نظير مجلي، في سؤال حول مدى التزام نتنياهو بتنفيذ هذا المخطط: إن هذه قضية مفتوحة، ومن الصعب أن نبت فيها مرة واحدة.
وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن": من الواضح أن هناك ضغوطاً شديدة، ومن يعرف نتنياهو عبر التاريخ، يعرف أنه كما زادت عليه الضغوط، كلما كان بالإمكان تحصيل شيء منه.
وأضاف مجلي: هو قابل للضغط ومن الممكن أن يغير رأيه ومن الممكن أن يقلص مساحة الضم، الضم يمكن أن يقتصر في البداية بمستوطنات من غير غور الأردن وشمالي البحر الميت، ولكن لا يمكن أن نتخيل أنه سيتنازل عن المشروع برمته، وهو يناور بين مختلف القوى في إسرائيل.
وتابع المحلل والكاتب السياسي: لم يتوقع نتنياهو أن تكون المعارضة في إسرائيل بهذه الحدة والعنف، أيضاً لديه شركاء في الحكومة، مثل غانتس واشكنازي، وهناك قوى أمنية مختلفة من الجيش والمخابرات، توضح له أن الضم سيكلف كثيراً، وهنالك أيضا الموقف الفلسطيني ومواقف الدول العربية، والتي تمارس ضغوطاً ضد الضم، وهناك الموقف الأمريكي الذي تغير بشكل جزئي.
وقال مجلي: الأمريكان يقولون له إن الضم سيثير إشكاليات جديدة هم في غنى عنها، خاصة وأنهم عالقون في مشكلتين، هما "الهبة الشعبية" وأيضا (كورونا) في الولايات المتحدة.
وتابع: لذلك كل هذه العناصر من الممكن أن تؤثر على نتنياهو، وبالتالي يقوم بمخطط الضم ولكن بشكل جزئي.
من جهته، أعرب المحلل السياسي من أراضي عام 48، سهيل كيوان عن اعتقاده بأن نتنياهو لن يخضع للضغوط، ولكن بشكل أو بآخر يمكن أن يعتمد نوعاً من التهدئة.
وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": أن هذا أسلوب إسرائيلي معروف، وهو الإعلان عن تنفيذ أمر معين ثم وقفه مؤقتاً.
وأضاف: من الممكن أن يتم تأجيل العملية، وعلى أرض الواقع الضم موجود أصلاً ولا توجد معارضة قوية في إسرائيل لهذا المخطط، خاصة وأن المعارضين للمخطط فقط (القائمة المشتركة) وحزب (ميرتس) اليساري، واليسار في إسرائيل ضعيف جداً.
وتابع: أغلب الأحزاب في إسرائيل موافقة على مخطط الضم، حتى زعيم المعارضة يائير لبيد موافق، ولمن أن يكون الضم ضمن اتفاق، فكيف يمكن أن يكون ضم الأراضي باتفاق؟
وشدد على أن معظم القوى في إسرائيل من الوسط إلى اليمن، واليمين المتطرف مع الضم، ولكن هناك تخوفات من أن يصبح عدد الفلسطينيين اكثر تحت السيادة الإسرائيلية، ولكن من ناحية الضم الكل موافق عليه، وينتظرون اللحظة التاريخية التي تكون ملائمة أكثر بالنسبة إلى معظم الأحزاب الإسرائيلية.
وفي ظل هذه التوترات في الأراضي الفلسطينية، يقول المحلل والكاتب السياسي، من أراضي عام 48، نظير مجلي، في سؤال حول مدى التزام نتنياهو بتنفيذ هذا المخطط: إن هذه قضية مفتوحة، ومن الصعب أن نبت فيها مرة واحدة.
وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن": من الواضح أن هناك ضغوطاً شديدة، ومن يعرف نتنياهو عبر التاريخ، يعرف أنه كما زادت عليه الضغوط، كلما كان بالإمكان تحصيل شيء منه.
وأضاف مجلي: هو قابل للضغط ومن الممكن أن يغير رأيه ومن الممكن أن يقلص مساحة الضم، الضم يمكن أن يقتصر في البداية بمستوطنات من غير غور الأردن وشمالي البحر الميت، ولكن لا يمكن أن نتخيل أنه سيتنازل عن المشروع برمته، وهو يناور بين مختلف القوى في إسرائيل.
وتابع المحلل والكاتب السياسي: لم يتوقع نتنياهو أن تكون المعارضة في إسرائيل بهذه الحدة والعنف، أيضاً لديه شركاء في الحكومة، مثل غانتس واشكنازي، وهناك قوى أمنية مختلفة من الجيش والمخابرات، توضح له أن الضم سيكلف كثيراً، وهنالك أيضا الموقف الفلسطيني ومواقف الدول العربية، والتي تمارس ضغوطاً ضد الضم، وهناك الموقف الأمريكي الذي تغير بشكل جزئي.
وقال مجلي: الأمريكان يقولون له إن الضم سيثير إشكاليات جديدة هم في غنى عنها، خاصة وأنهم عالقون في مشكلتين، هما "الهبة الشعبية" وأيضا (كورونا) في الولايات المتحدة.
وتابع: لذلك كل هذه العناصر من الممكن أن تؤثر على نتنياهو، وبالتالي يقوم بمخطط الضم ولكن بشكل جزئي.
من جهته، أعرب المحلل السياسي من أراضي عام 48، سهيل كيوان عن اعتقاده بأن نتنياهو لن يخضع للضغوط، ولكن بشكل أو بآخر يمكن أن يعتمد نوعاً من التهدئة.
وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": أن هذا أسلوب إسرائيلي معروف، وهو الإعلان عن تنفيذ أمر معين ثم وقفه مؤقتاً.
وأضاف: من الممكن أن يتم تأجيل العملية، وعلى أرض الواقع الضم موجود أصلاً ولا توجد معارضة قوية في إسرائيل لهذا المخطط، خاصة وأن المعارضين للمخطط فقط (القائمة المشتركة) وحزب (ميرتس) اليساري، واليسار في إسرائيل ضعيف جداً.
وتابع: أغلب الأحزاب في إسرائيل موافقة على مخطط الضم، حتى زعيم المعارضة يائير لبيد موافق، ولمن أن يكون الضم ضمن اتفاق، فكيف يمكن أن يكون ضم الأراضي باتفاق؟
وشدد على أن معظم القوى في إسرائيل من الوسط إلى اليمن، واليمين المتطرف مع الضم، ولكن هناك تخوفات من أن يصبح عدد الفلسطينيين اكثر تحت السيادة الإسرائيلية، ولكن من ناحية الضم الكل موافق عليه، وينتظرون اللحظة التاريخية التي تكون ملائمة أكثر بالنسبة إلى معظم الأحزاب الإسرائيلية.
ويعتقد الخبير في الشأن الإسرائيلي، د.عمر جعارة، أن نتنياهو لا يستطيع أن يفعل شيئاً، لا في الحرب أو السلام، دون موافقة أمريكية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن" أن إسرائيل ليست دولة ذاتية حتى يملي على أمريكا ما يريد، وهو ليست دولة مستقلة دون السلام والمال الأمريكيين.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن" أن إسرائيل ليست دولة ذاتية حتى يملي على أمريكا ما يريد، وهو ليست دولة مستقلة دون السلام والمال الأمريكيين.
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