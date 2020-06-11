شؤون فلسطينية

غزة: إنتاج 16 ألف طن من "البصل" وتحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 100%

غزة: إنتاج 16 ألف طن من "البصل" وتحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 100%
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت وزارة الزراعة، يوم أمس الأربعاء، موسم البصل في قطاع غزة، ابتداءً من منطقة "الشوكة" شرقي محافظة رفح جنوباً.

وقال المهندس وائل ثابت، مدير عام وقاية النبات بوزارة الزراعة: إن هذا العام شهد إنتاجاً وفيراً وبجودة عالية، نظراً لوجود مساحات واسعة تم زراعتها بمحصول البصل/ تقدر بـ 3200 دونم، بواقع إنتاج 16 ألف طن، ما يعني تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 100%.

وأضاف ثابت، وفق وكالة (الرأي) الحكومية، أن وزارة الزراعة تبنت منذ عشر سنوات، سياسية إحلال الواردات، الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكداً وقوف وزارته مع المزارعين؛ لدعم صمودهم والتشبث بأرضهم، والاستماع إلى مشاكلهم.

وبين أن الوزارة، نجحت بتحقيق اكتفاء ذاتي في بعص المحاصيل الزراعية، حيث يتم تصدير 50 ألف طن في العام الواحد، بواقع 65 مليون دولار، يتم جلبها لدعم القطاع الزراعي في غزة.

وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، سعت العام الماضي لتخزين محصول البصل، وذلك لضمان توفره في السوق المحلي وقت الندرة، واستغلال فائض الإنتاج من المحصول، مبيناً أنه تم العمل بتقنية جديدة، تعتمد على أجهزة تتحكم في نسب الرطوبة والحرارة، حيث يتم سحب الرطوبة الزائدة، مما يطيل عمر محصول البصل.

وذكر المزارع ناهض ماضي، أن محصول البصل، يشهد انتقاله نوعية من حيث كمية المحصول، وجودة الإنتاج، حيث تم زراعة 150 دونماً من محصول البصل، بواقع 5 أطنان لكل دونم، مبيناً أن عشرات الأيادي العاملة، وجدت لها عملاً في مثل هذا الوقت من العام، حيث يتم فيها افتتاح السلة الغذائية الفلسطينية، كموسم البصل والبطاطا، والخيار والبندورة.

وأكد وقوف جميع المزارعين إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني لدعم صموده، بأفضل المنتجات، وبأقل الأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يمر بها القطاع المحاصر.

وطالب ماضي، وزارة الزراعة، بأن تستمر في سياسة المنع للمحاصيل التي يوجد لها بديل بغزة، كالبصل وغيره، مبيناً أن البصل من الخضروات المطلوبة بشكل كبير بالنسبة للمواطنين.


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