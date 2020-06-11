وزير الخارجية الألماني يُعبّر عن "قلقه الشديد" من ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة

وقال ماس للصحفيين في أعقاب لقاء جمعه مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي في القدس "أخبرت وزير الخارجية الإسرائيلي بالموقف الألماني، وبقلقنا الشديد حيال العواقب المحتملة لمثل هكذا خطوة".





وأضاف "نتشارك هذه المخاوف مع شركائنا الأوروبيين، ونعتقد أن الضم لن يتوافق مع القانون الدولي".

رام الله - دنيا الوطنأعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس عن "قلقه الشديد" إزاء المخطط الإسرائيلي، لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.ووصل ماس أمس الأربعاء إلى القدس، حيث يناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة المثيرة للجدل.وزيارة ماس هي الأولى لمسؤول أجنبي رفيع، بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة الشهر الماضي، والتي يفترض أن تقدّم استراتيجيتها حول تنفيذ الخطة بدءاً من الأول من تموز/ يوليو المقبل.