شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض حاد بعدد رخص الأبنية الجديدة بنسبة 23% بسبب (كورونا) بفلسطين

الإحصاء: انخفاض حاد بعدد رخص الأبنية الجديدة بنسبة 23% بسبب (كورونا) بفلسطين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال جهاز الإحصاء الفلسطيني: إن عدد رخص الأبنية الصادرة للمباني السكنية وغير السكنية بلغ 2,211 رخصة خلال الربع الأول من العام 2020، منها 1,551 رخصة أبنية جديدة.

وأكد الجهاز في بيان له انخفاض عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الأول من العام 2020 بنسبة 17% مقارنة بالربع الرابع من العام 2019، كما سجل انخفاضاً بنسبة 16% مقارنة بالربع المناظر من العام 2019، حيث انخفض عدد رخص الابنية الجديدة بنسبة 23% مقارنة بالربع الرابع من العام 2019، وانخفضت بنسبة 6% مقارنة بالربع المناظر من العام 2019.

وبلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 882 ألف متر مربع، منها 749 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و133 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 4,132 وحدة سكنيـة مساحاتها 649 ألف متر مربع، منها 3,438 وحدة سكنية جديدة مساحتها 539 ألف متر مربع، 694 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 110 ألف متر مربع.

وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة انخفاضاً بنسبة 27% خلال الربع الاول من العام 2020 مقارنة بالربع الرابع من العام 2019، وسجَل انخفاضاً بنسبة 21% خلال الربع الاول من العام 2020 لدى مقارنته بالربع المناظر من العام 2019.

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