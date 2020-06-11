مستوطنون يعتدون على مواطن ويحرقون مركبة في نابلس

اعتدى مستوطنون، الليلة الماضية، على مواطن في خربة طانا التابعة لبلدة بيت فوريك شرق نابلس، فيما أحرق مستوطنون مركبة في بلدة زيتا جنوب المدينة.







وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن المواطن عدلي حنني (39 عاماً)، أصيب بكسور ورضوض، إثر اعتداء أربعة مستوطنين عليه في خربة طانا.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف أن المستوطنين، أحرقوا مركبة فجر اليوم، وخطوا شعارات عنصرية في بلدة زيتا جنوب نابلس.