وزارة الداخلية تُخاطب البنوك بشأن تمديد مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية

1- استناداً إلى الكتب السابقة التي تم التمديد بها لمجالس ادارة الجمعيات الخيرية وفروع الجمعيات الاجنبية والاندية الرياضيه بالتواريخ 9/3/2020 و1/4/2020 و4/5/2020 والتي جاءت استجابة عاجلة لوضع الطواريء الذي ساد البلاد وتماشيا مع مراسيم الرئيس بذلك ، إن الادارة تعتبر السقف النهائي لتميد مدة مجالس ادارة الجمعيات هو تاريخ 5/7/2020 على اعتبار ان اخر تمديد تم بتاريخ 5/6/2020 لمدة شهر.





2- على كافة الجمعيات الخيرية وفروع الجمعيات الاجنبية والاندية الرياضيه انجاز المتطلبات القانونية الخاصة بها من تقارير مالية وادارية والمعاملات الضريبيه واجتماعات الهيئات العامة وإجراء الانتخابات المستحقه قبل تاريخ 5/7/2020 وتسليم الوثائق لمكاتب وزارة الداخلية.





رام الله - دنيا الوطنصرح مدير عام المنظمات غير الحكومية والشؤون العامة، بوزارة الداخلية الفلسطينية، عبد الناصر الصيرفي، بأن الوزارة قامت بمخاطبة البنوك عبر سلطة النقد، بشأن التمديد لمجالس الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية بما يلي:3- على الجميع اتباع قواعد الصحة العامة الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية حفاظاً على سلامة الجميع.