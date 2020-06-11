طقس الخميس: غائم جزئياً إلى صافٍ ومعتدلاً



ولفتت إلى أن الجو يكون يوم السبت المقبل، صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



أما الأحد، فيكون الجو صافياً بوجه عام، معتدلاً في المناطق الجبلية إلى حار نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الجمعة، صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.