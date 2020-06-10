إصابة مواطن بجرح قطعي بالرقبة بعد الاعتداء عليه بآلة حادة شرق غزة
خاص دنيا الوطن
أفاد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بوصول المواطن (ر، د)، (34 عاماً)، مساء اليوم الأربعاء، إلى مستشفى الشفاء، وهو مصاب بجرح قطعي في الرقبة، إثر الاعتداء عليه بآلة حادة من قبل الهارب (م، ر)، واصفاً حالته بالمتوسطة.
أفاد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بوصول المواطن (ر، د)، (34 عاماً)، مساء اليوم الأربعاء، إلى مستشفى الشفاء، وهو مصاب بجرح قطعي في الرقبة، إثر الاعتداء عليه بآلة حادة من قبل الهارب (م، ر)، واصفاً حالته بالمتوسطة.
وأشار البطنيجي في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن"، إلى أن المواطن المصاب من سكان حي التفاح، شرقي مدينة غزة، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن المباحث العامة، تتابع إلقاء القبض على الهارب.
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