فلسطين تُسجّل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لفتاة 17 عاماً

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزيرة الصحة، مي الكيلة: إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لفتاة (17 عاماً) من عزون العتمة شرق قلقيلية.



وأوضحت الكيلة، وفق وكالة (وفا)، أن حصيلة الإصابات في فلسطين بلغت 665، منها 320 إصابة في محافظة القدس و273 إصابة في باقي المحافظات الشمالية، و72 إصابة في المحافظات الجنوبية.