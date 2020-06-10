الصحة العالمية: تأثر فيروس (كورونا) بتغير فصول السنة غير واضح





وأشار ريان، إلى أن أثر حلول فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي غير واضح أيضاً، متابعاً: "لا يمكننا أن نعتمد على توقع أن الفصل (المناخي) أو درجة الحرارة، يحملان جوابا (بخصوص تفشي المرض)".





رام الله - دنيا الوطنقال مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ، في منظمة الصحة العالمية: إنه من غير الواضح كيف سيؤثر حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الجنوبي على فيروس (كورونا) المستجد.وأضاف ريان، وفق وكالة (رويترز): "لا نعرف ما سيكون عليه فيروس (كورونا)، وفي الوقت الراهن، ليس لدينا بيانات تشير إلى أن الفيروس، سيكون أشد خطورة أو سينتقل بصورة أكبر أم لا".