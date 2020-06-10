دولي

الصحة العالمية: تأثر فيروس (كورونا) بتغير فصول السنة غير واضح

الصحة العالمية: تأثر فيروس (كورونا) بتغير فصول السنة غير واضح
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ، في منظمة الصحة العالمية: إنه من غير الواضح كيف سيؤثر حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الجنوبي على فيروس (كورونا) المستجد.

وأضاف ريان، وفق وكالة (رويترز): "لا نعرف ما سيكون عليه فيروس (كورونا)، وفي الوقت الراهن، ليس لدينا بيانات تشير إلى أن الفيروس، سيكون أشد خطورة أو سينتقل بصورة أكبر أم لا".

وأشار ريان، إلى أن أثر حلول فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي غير واضح أيضاً، متابعاً: "لا يمكننا أن نعتمد على توقع أن الفصل (المناخي) أو درجة الحرارة، يحملان جوابا (بخصوص تفشي المرض)".

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