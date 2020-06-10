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وزير الخارجية الألماني: خطة الضم قد تُشكّل خطراً على المنطقة وتصعيداً بالأوضاع

وزير الخارجية الألماني: خطة الضم قد تُشكّل خطراً على المنطقة وتصعيداً بالأوضاع
رام الله - دنيا الوطن
أكد هيكو ماس، وزير الخارجية الألماني، التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين، ورفضه للخطط الأحادية، وضم الأراضي، قائلاً: "إنها قد تشكّل خطراً داهماً على المنطقة وتصعيداً كبيراً في الأوضاع".

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، في العاصمة الأردنية عمان، وذلك عقب مباحثات بين الجانبين، تركزت على الأوضاع في فلسطين المحتلة، ومخططات الضم الإسرائيلية.

وأكد هاس، أن مباحثاته مع الصفدي، تطرقت إلى سبل إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معرباً عن قلق بلاده من مخطط ضم الأراضي الفلسطينية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال وزير الخارجية الألماني: "نحن نعتقد أن الآن هو وقت الدبلوماسية، ونؤكد ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف: "توصلنا إلى آراء متوافقة، فيما يتعلق بإعادة إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط، وسنساهم جميعاً بذلك للوصول إلى حلٍ توافقي".

بدوره، قال الصفدي: "إن مخطط الضم الإسرائيلي لثلث الأراضي المحتلة، خرق واضح للقانون الدولي، ولا يمكن أن يمر دون رد، ويشكّل تقويضاً للأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وينسف كل فرص السلام الشامل والعادل".

وأضاف الصفدي: "مستمرون بالعمل مع شركائنا وأشقائنا؛ لأجل منع الضم، والحؤول دون تنفيذ إسرائيل له، لأن تحقيقه يعني قتل كل فرص السلام".

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